В Мурманске состоится региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста

В Мурманске (с 29 по 1 октября) состоится региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

В соревнованиях примут участи 80 юношей от 15 до 17 лет из 8 муниципальных образований Мурманской области: городов Мурманска, Апатиты, н.п. Высокий г. Оленегорска, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Североморск, Кольского,

Ловозерского, Терского районов.

29 сентября состоится торжественное открытие парада регионального этапа Спартакиады.

1 октября - награждение и закрытие регионального этапа Спартакиады.

В программе — плавание, стрельба из пневматической винтовки, спортивное многоборье и многое другое.