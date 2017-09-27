Юные северяне помогают ученым и окружающей среде. В Мурманске проходит международный семинар "Фенология Северного Калотта"

Илья Комлев.

Это часть российско-норвежского проекта, объединяющего учителей и школьников из Мурманской области и губернии Финнмарк. В 2002 году его инициаторами стали Кандалакшский заповедник и экологический центр Сванховд. Сегодня только в Мурманской области в нем участвуют 20 школ. Исследования охватывают район от норвежского города Альта до нашей Кандалакши.

Научный сотрудник Норвежского института биоэкономических исследований, инициатор проекта Пауль Эрик Аспхольм: "Исследования по фенологии этого проекта используются учеными для разных анализов, в том числе, для калибровки спутниковых снимков. Но, кроме научной составляющей, на мой взгляд, важно, что у ребят появляется возможность познакомиться, лучше друг друга понять. Мы рады, что имеем возможность привлекать к этой работе большое количество людей".

Каждый год, кроме обсуждения фенологических наблюдений у семинара бывает специальная тема. В этот раз - загрязнение пластиком Мирового океана. Проблему уже изучили в теории. А сегодня отправятся на берег Кольского залива. На двух участках - в Мурманске и Минькино - соберут пластиковый мусор, оценят его объем и попытаются установить основные источники загрязнения.





