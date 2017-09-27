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27.09.2017 17:20

В Великом Новгороде пройдет II Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Время Талантов»

С 3 по 6 ноября в г. Великий Новгород Автономная некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время Талантов» в рамках творческого проекта «Время Талантов» проводит II Международный фестиваль-конкурс творческих коллективов и исполнителей «Время Талантов».

Целью проекта является выявление одаренных исполнителей с целью дальнейшего развития и поддержки их таланта и исполнительского мастерства, а также приобщение талантливых участников к программам международного сотрудничества, установление творческих контактов и укрепление и поощрение дружеских связей детей и молодежи.
В конкурсе могут принять участие коллективы и отдельные исполнители от 5 лет и старше по основным жанрам и номинациям: вокал, хореография, инструментальное исполнительство, театр, театр мод, цирковое искусство, изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство.
Лучшим участникам будут вручены денежные гранты от 5000 до 10000 рублей. В рамках фестиваля также планируются мастер-классы, экскурсии и развлекательные программы.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, размещенную на официальном сайте Центр культуры и искусства «Время Талантов», и выслать ее по электронному адресу: time-talantov@yandex.ru. Заявки принимаются до 25 октября 2017г. Вместе с заявкой необходимо прислать список всей делегации, а также заявку на трансфер и фото коллектива в хорошем качестве для изготовления буклета конкурса.
Контактная информация:
Центр культуры и искусства «Время Талантов»
+7 (8162) 55-27-48; +7 (952) 483-65-30; +7 (950) 681-62-03.
time-talantov@yandex.ru, time-talantov.ru

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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