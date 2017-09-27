В Мурманской области состоятся соревнования по легкоатлетическому двоеборью по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций региона

Министерством образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы на базе Центра спортивной подготовки (г. Мурманск, ул. Долина Уюта, д. 6) 27 сентября 2017 года организовано проведение соревнования по легкоатлетическому двоеборью по программе 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Соревнованиях примут участие 136 студентов из Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского педагогического колледжа, Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского индустриального колледжа, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева.

В программу соревнований включены бег на 60 м и 600 м для девушек, бег на 60 м и 1000 м для юношей.

Участники, занявшие призовые места в каждом виде программы, будут награждены грамотами и медалями. Студенты, занявшие призовые места в сумме двоеборья – кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Команда-победитель будет награждена кубком и грамотой Министерства образования и науки Мурманской области. Команды, занявшие 2 и 3 места - грамотами.

Начало соревнований в 11.45.



Министерство образования и науки Мурманской области