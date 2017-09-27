234 года назад на воду спустили первенца Черноморского флота России – парусный корабль «Слава Екатерины»

Первые государевы парусные суда России строились на основанной в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича верфи в селе Дединово Коломенского уезда, жители которого издавна славились умением строительства деревянных судов. Кстати, именно на Дединовской верфи в 1667-1669 годах был построен первенец русского военно-морского флота – фрегат «Орёл», предназначавшийся для охраны русских торговых судов на Каспийском море. Однако ходить по морю ему не довелось. По общепринятой версии, он дошёл только до Астрахани, где был захвачен восставшими казаками Степана Разина и сожжён. Сегодня в Дединово в честь этого корабля установлен памятник. Благодаря реформаторской деятельности Петра верфи появились в Архангельске и Санкт-Петербурге. Но в послепетровский период в развитии судостроения наступил заметный спад. Спустя годы с восшествием на престол Екатерины II было принято решение о том, что русский флот должен превосходить датский и шведский флоты вместе взятые. В мирное время планировалось иметь 21 линейный корабль, 4 фрегата и свыше полусотни других судов, а для войны их число могло быть увеличено. В 1778 году в устье Днепра заложили новый порт Херсон со стапелями для постройки кораблей и фрегатов. Херсонский первенец, 60-пушечный линейный корабль «Святая Екатерина», из-за затянувшихся сроков строительства был разобран прямо на стапеле. Зато 66-пушечная «Слава Екатерины» стала первым парусным линейным кораблем Черноморского флота, который был спущен на воду на херсонской верфи (16) 27 сентября 1783 года. Корабль заложил в июне 1779 года командир Херсонской крепости генерал-цейхмейстер И.А. Ганнибал, сын «арапа Петра Великого» и дядя матери А.С. Пушкина. Длина корабля составила 49 метров, ширина – 13, осадка – 5,8. Элегантное классическое военное судно в своей оснастке сочетало привычные прямые паруса с новомодными косыми. Его первым командиром был назначен капитан 1-го ранга черногорский граф М.И. Войнович. Боевая служба корабля в основном пришлась на русско-турецкую войну 1787-1791 годов. Тогда же он участвовал в морских сражениях под руководством адмирала Ф.Ф. Ушакова. Заслуженная слава, добытая в жестоких морских баталиях, ставит этот корабль в один ряд с другими кораблями-героями отечественного флота.

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