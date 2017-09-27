В Мончегорске полицейские раскрыли уличный грабеж

В отдел полиции города обратился местный житель 1990 года рождения, заявив, что его на проспекте Металлургов ограбил неизвестный мужчина.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции установили, что мимо него проходил молодой человек, который неожиданно, рывком, похитил наушники заявителя, после чего с места происшествия скрылся. По словам жертвы преступления, ему был причинен материальный ущерб на сумму свыше 6 тысяч рублей.

Потерпевший описал злоумышленника, указал направление в котором тот убегал. Оперативники путем проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что хищение совершил ранее не судимый молодой человек 1997 года рождения. Подозреваемый был задержан спустя непродолжительное время, однако в ходе обыска полицейские похищенное имущество не обнаружили.

По факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи за данное преступление – лишение свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области