Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в г. Апатиты

27 сентября 2017 года в 05 час. 12 мин. на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г. Апатиты, ул. Дзержинского д.50. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода: диван-кровать, постельные принадлежности, 2-кресла,стол, тумба. Закопчены стены и потолок по всей площади квартиры. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения (8 человек личного состава, 2 единица техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»