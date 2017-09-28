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28.09.2017 13:20

Сегодня в Культурно-выставочном центре Русского музея состоится торжественное открытие выставки живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского

28 сентября в 17.00 в Культурно-выставочном центре Русского музея (ул. Софьи Перовской, д. 3, II этаж) состоится торжественное открытие выставки живописи петербургского художника Алексея Попова-Правокумского, члена Санкт-Петербургского Творческого Союза художников, сотрудника академического Мариинского театра оперы и балета.

Алексей Попов-Правокумский находит вдохновение в природе, стремится передать настроение и мироощущение в своих картинах, напомнить зрителю о простых и радостных впечатлениях. Художника привлекает красота жизни в пространстве, организованном разумно и гармонично, а также состояние тишины и умиротворённости.
В экспозиции будет представлено около 30 произведений художника в жанрах пейзажа и натюрморта.
Выставка будет работать до 29 октября.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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