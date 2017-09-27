Судебные приставы приглашают на День единого приема граждан

Цель мероприятия – обеспечить беспрепятственный доступ граждан на прием по вопросам исполнения судебных решений, актов иных органов и обеспечения установленного порядка деятельности судов, а также оказание гражданам юридической помощи по данным вопросам.

При обращении на прием необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия.

Запись на прием к руководителю УФССП России по Мурманской области осуществляется по телелефону: 42-86-93.Также в указанный день прием будет проводится всеми отделами судебных приставов Мурманской области.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области