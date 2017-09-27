В Ковдоре полицейские провели мероприятие по профилактике дистанционных мошенничеств

В городском комплексном центре социального обслуживания населения состоялась встреча полицейских с работниками учреждения и горожанами на тему: «Телефонные мошенничества и мошенничества с банковскими картами».

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Полярнозоринский» рассказала о видах и схемах, которые используют злоумышленники, общаясь по телефону с потенциальными жертвами, как заставляют доверчивых граждан назвать реквизиты своих банковских карт, о сложностях в выявлении и раскрытии таких видов преступлений.

В завершении встречи полицейский ответила на вопросы и предложила собравшимся несколько практических советов, направленных на защиты от дистанционных мошенников.



УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Полярнозоринский»)