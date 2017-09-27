VI Съезд финно-угорских народов Российской Федерации - в Сыктывкаре

Сегодня в г. Сыктывкаре начала работу VI Съезд финно-угорских народов Российской Федерации.

Тема съезда – «Финно-угорские народы России: гражданская идентичность и этнокультурное многообразие».

В мероприятии примут участие общественные деятели, представители науки и культуры, образования и бизнеса, журналисты. Всего ожидается участие более 300 делегатов и гостей из 42 субъектов России.

Участники съезда обсудят современные подходы в развитии языков, включая их информатизацию, вопросы сохранения экологии и здоровья нации, перспективы развития этнического туризма как средства возрождения и сохранения этнокультурного наследия народов.

Отдельная площадка будет посвящена вопросам молодёжи. Кроме того, делегаты съезда поднимут темы развития национальных СМИ, а также социального партнёрства.

В рамках культурной программы съезда состоится концерт государственного ансамбля песни и танца Республики Коми «Асъя кыа», ледовое шоу «Волшебная сказка Пармы», выставки художников-этнофутуристов в Национальном музее Республики Коми и народно-художественных промыслов в региональном Доме дружбы народов.

В состав делегации Мурманской области вошли: член Совета общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ», руководитель Мурманского отделения общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», специалист по связям с общественностью ГОБУ «Центр народов Севера», Елена Гой; член общественной организации Мурманской области «Ассоциация кольских саамов», председатель родовой общины коренного малочисленного народа саами «Мохкйок» Анфиса Агеева, член Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области Алевтина Сергина, член Ловозерского отделения межрегионального общественного движения коми-ижемцев «Изьватас» Наталья Чупрова.

Организатором съезда выступает Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Республики Коми.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области