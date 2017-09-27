Более 200 котельных Северного флота уже обеспечивают теплом военные городки на территории 4-х субъектов

280 военных городков Северного флота и воинских частей центрального подчинения, расквартированных на территории Архангельской и Мурманской областей, Ненецкого автономного округа и Республики Коми продолжают планово входить в отопительный период.

Паспорта готовности от администраций муниципальных образований на объекты теплоснабжения, обеспечивающие социальную сферу и муниципальный жилой фонд, получены своевременно. А в администрациях отмечается более ответственный подход со стороны Минобороны при подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов.

На этой неделе все котельные, находящиеся на территории, подведомственной Северному флоту начали работу в режиме зимней эксплуатации.

Запасы твёрдого котельного топлива (угля) сформированы на 84 суток, что более чем в половину превышает нормативные показатели. Также для обеспечения бесперебойной работы котельных работающих на жидком котельном топливе созданы запасы более чем на полтора месяца.

Подготовка фондов была организована в строгом соответствии с внутриведомственными приказами и утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации генералом армии Дмитрием Булгаковым планами подготовки военных городков к предстоящему отопительному сезону.

Силами филиалов Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) к зиме в плановом порядке было подготовлено около 3 тыс. объектов жилищно-казарменного фонда общей площадью более 2,523 млн. м², 235 котельных, 38 центральных тепловых пункта и свыше 645 км. тепловых сетей, 101 артезианская скважина, 129 водонасосных и канализационных станций, около 534 км сетей водоснабжения и водоотведения.

Для контроля за ходом подготовки объектов к зимнему периоду эксплуатации, а также для оперативного устранения аварийных ситуаций во всех подразделениях ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ на территории субъектов созданы и уже действует оперативно-диспетчерские службы, сформированы аварийно-ремонтные бригады, которые укомплектованы необходимым инструментом, средствами малой механизации, автотранспортом, специальной и инженерной техникой.

Пресс-служба Северного флота