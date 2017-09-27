Прокурором г.Мончегорска в суд направлено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы

Прокурором г.Мончегорска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению генерального директора одной из организаций, осуществляющего деятельность в сфере торговли, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ, - полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев, совершенная из корыстной и иной личной заинтересованности.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемым 5 наемным работникам не выплачена заработная плата на общую сумму более 190 тыс. рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией ч.2 ст.145.1 УК РФ предусмотрено максимальное наказание до 3-х лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.

Прокуратура Мурманской области