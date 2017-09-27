В Мурманске пройдет акция «Безопасный троллейбус»

Совместную акцию проводят областная детско-юношеская библиотека, ОАО «Электротранспорт г. Мурманск» и Управление ГИБДД УМВД России по Мурманской области. Ученики школы №11 станут пассажирами именного троллейбуса «Мурманская областная детско-юношеской библиотека». В ходе продвижения по маршруту № 3 узнают историю названий улиц, увидят достопримечательности города, а также поучаствуют в викторине, закрепив полученные знания. Сотрудник ГИБДД познакомит ребят с правилами дорожного движения и знаками дорожного движения.