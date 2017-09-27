В День знаний, был дан старт региональному конкурсу детского творчества «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра», посвященному Дню гражданской обороны России, Году гражданской обороны и 125-летию ВДПО.

Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.

На конкурс принимаются изображения в цифровом формате, к примеру, стереограммы и gif анимация, и видеоматериалы по номинациям «Искусство на службе спасения» и, соответственно, «Чтобы наступило завтра».

В творческом состязании могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.

Прием конкурс работ будет проводиться по 27 октября 2017 года.

Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области в разделе «Анонсы».

Также напоминаем, что в регионе продолжается творческий конкурс рефератов «Полуостров безопасности». Участникам творческого состязания необходимо до 15 ноября текущего года представить конкурсные работы, которые должны раскрывать темы гражданской защиты, истории гражданской обороны и МПВО, развития пожарно-спасательного дела на Мурмане, включая направление – пожарное добровольчество.



Главное управление МЧС России по Мурманской области