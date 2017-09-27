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27.09.2017 12:40

Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра

В День знаний, был дан старт региональному конкурсу детского  творчества «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра», посвященному Дню гражданской обороны России, Году гражданской обороны и 125-летию ВДПО.

Инициаторами творческого состязания выступили Главное управление МЧС России по Мурманской области, региональное Управление по делам ГОЧС и ПБ Мурманской области» и Мурманское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного общества.
На конкурс принимаются изображения в цифровом формате, к примеру, стереограммы и gif анимация, и видеоматериалы по номинациям «Искусство на службе спасения» и, соответственно, «Чтобы наступило завтра».
В творческом состязании могут принять участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области, воспитанники детских домов, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования, а также все желающие в возрасте от 6 до 18 лет.
Прием конкурс работ будет проводиться  по 27 октября 2017 года.
Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления МЧС России по Мурманской области в разделе «Анонсы».
Также напоминаем, что в регионе продолжается творческий конкурс рефератов «Полуостров безопасности». Участникам творческого состязания необходимо до 15 ноября текущего года представить конкурсные работы, которые должны раскрывать темы гражданской защиты, истории гражданской обороны и МПВО, развития пожарно-спасательного дела на Мурмане,  включая направление – пожарное добровольчество.


Главное управление МЧС России по Мурманской области
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