Мурманский областной драматический театр приглашает северян на гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча»

29 сентября в 19.00 в Мурманском областном драматическом театре (г. Мурманск, пр. Кольский, д.131а) состоится гастрольный киноконцерт-спектакль «Возможная встреча», г. Москва.

Киноконцерт-спектакль «Возможная встреча» - проект известных актёров Ларисы Удовиченко и Сергея Колесникова. Новый формат спектакля позволит зрителю узнать любимых актёров во всех гранях их таланта. Смешение жанров от театра до эстрады, от поэтических выступлений до кинозарисовок покажет, насколько широка и многогранна актерская профессия.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области