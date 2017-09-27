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27.09.2017 10:10

Прокуратурой г.Мончегорска выявлены нарушения в деятельности управляющих организаций

Прокуратурой г. Мончегорска проведена проверка соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при исполнении поднадзорными организациями и учреждениями обязанностей по размещению основной информации о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства ГИС ЖКХ на интернет-сайте «dom.gosuslugi.ru».

Установлено, что в нарушение закона управляющими организациями в информационной системе ГИС ЖКХ несвоевременно обновлялись сведения о своих руководителях, контактных данных, режиме работы, технических характеристиках находящихся в управлении многоквартирных домов, а также иные обязательные к размещению сведения.
В целях устранения выявленных нарушений закона и недопущения их впредь прокурором города в адрес четырех управляющих организаций внесены представления.
Рассмотрение представлений находится на контроле в прокуратуре города.

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