В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 27 сентября.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

С 09.00 27.09.2017 г. до 20.00 28.09.2017 г., Верхнеростинское шоссе, 9, 11, 13, 15, 17

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 — 17.00, ул. Советская, 6 (Росляково)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.30 — 16.00 ул. Радищева, 55, 60/2, 62/1

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска