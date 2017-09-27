В областном центре состоялось заседание профильного комитета Мурманской областной Думы

Анастасия Русинова.

О региональном бюджете следующего года шла речь на заседании профильного комитета Мурманской областной Думы. Например, будет введена единообразная система расчета некоторых субвенций для муниципалитетов. В первом чтении одобрен проект закона о предоставлении льготы по налогу на имущество организациям, которые реализуют на территории области инвестиционные проекты.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Мурманской областной Думы Борис Пищулин: "Смысл этих изменений состоит в том, чтобы распространить действия льгот на все основные фонды предприятия, организации, не только с момента заключения соглашения о реализации инвестпроекта, но и за 2 года предыдущих, если обновление по этим основным фондам происходило".