Сегодня - международный День туризма

Юлия Устинова, Юлия Палеева.

Его учредила в 1979 году Генеральная Ассамблея ООН. Цель праздника – пропаганда туризма, развитие международных связей. Каждый, кто любит путешествовать, может считать этот праздник своим. У Мурманской области есть свой туристический бренд, который известен во всем мире — это посёлок Териберка. Кстати, проект "Создание модели развития прибрежных поселков Арктики на примере села Териберка Мурманской области" стал победителем в номинации "Самый амбициозный проект всероссийской образовательной программы "Управленческое мастерство: развитие региональных команд".