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27.09.2017 08:50

Общественная организация поддержки семей Кольского района вышла в финал престижного Всероссийского конкурса

Артем Дашевский.

Наши в числе лучших. Общественная организация поддержки семей Кольского района вышла в финал престижного Всероссийского конкурса. Сегодня уделяется большое внимание духовно - нравственному воспитанию детей. Но, как отмечают педагоги и психологи, без участия мам и пап этот труд не принесет должных плодов. Сегодня в общественной организации "Благо" состоит больше пятидесяти семей. Вместе готовят ярмарки, творческие и спортивные праздник.
Мария Поднебесникова: "Все мероприятия, которые проводит наша общественная организация "Благо", они направлены на поддержку семейных ценностей".
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