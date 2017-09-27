Артем Дашевский.

Наши в числе лучших. Общественная организация поддержки семей Кольского района вышла в финал престижного Всероссийского конкурса. Сегодня уделяется большое внимание духовно - нравственному воспитанию детей. Но, как отмечают педагоги и психологи, без участия мам и пап этот труд не принесет должных плодов. Сегодня в общественной организации "Благо" состоит больше пятидесяти семей. Вместе готовят ярмарки, творческие и спортивные праздник.

Мария Поднебесникова: "Все мероприятия, которые проводит наша общественная организация "Благо", они направлены на поддержку семейных ценностей".





