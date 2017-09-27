Формирование комфортной городской среды. В Мурманске проверили ход работ во дворах на улице Миронова

Анастасия Ярославская.

Глава администрации Мурманска проверил ход работ во дворах на улице Миронова. Там почти целый микрорайон - 8 домов - в этом году попал в программу по формированию комфортной городской среды. На условиях софинансирования Мурманску выделено на нее 80 млн. В Ленинском округе меняют около 2-х тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Детские площадки и зеленые зоны тоже будут. Подрядчик обещает успеть. Но вопросы есть - и к порядку на объекте, и к графику.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Действительно, программа федеральная, и я вам скажу, что программа очень нужная не только для г. Мурманска, но и для всей страны. Она позволяет навести порядок в наших дворах, потому что есть определенные противоречия в законодательстве, с одной стороны муниципалитеты в чистом виде не могут тратить свои деньги на организацию дворовых территорий, на капитальный ремонт дворовых территорий. И поэтому та помощь, которую нам сегодня оказывает федеральный центр и региональные средства — они, конечно, очень нужны".