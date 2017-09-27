В Мурманске рассмотрели законопроект об изменениях в методику расчёта субвенций муниципальным образованиям на финансирование льготного проезда транспортом общего пользования

Владимир Костров.

Профильный комитет областной Думы рассмотрел законопроект, который вводит изменения в методику расчёта субвенций муниципальным образованиям на финансирование льготного проезда транспортом общего пользования. Расчёт объема субвенций будет упрощен, поскольку речь идёт о такой льготной категории, как школьники и студенты. Само новшество обусловлено внедрением автоматизированной системы учёта и оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Сегодня у нас льготный проезд получают, имея проездной билет. Вносится изменение: можно воспользоваться проездной картой обучающегося, и это тоже будет считаться льготным проездом".