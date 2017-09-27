В столице Заполярья открылся развивающий центр "Мозаика"

Владимир Костров.

Сегодня - День работника дошкольного образования. В канун праздника на базе 32-го детского сада открылся развивающий центр "Мозаика". Здесь сосредоточено самое современное оборудование: интерактивные доски и песочницы, цифровая лаборатория и комплекты по робототехнике. Вложения из бюджета - более двух миллионов рублей. Занятия выглядят как игра, в которой главный экспериментатор - сам ребенок. Педагоги, многие из которых участники всероссийских проектов, - лишь направляют процесс.

Заведующая сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольга Кожина: "Оторвать детей от современности невозможно, поэтому надо сделать такую среду, чтобы дети были в ней и чтобы не навредить, не сделать хуже, а чтобы среда помогала в развитии ребенка и дальнейшей адаптации к современности".





