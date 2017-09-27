Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.09.2017 08:30

В столице Заполярья открылся развивающий центр "Мозаика"

Владимир Костров.

Сегодня - День работника дошкольного образования. В канун праздника на базе 32-го детского сада открылся развивающий центр "Мозаика". Здесь сосредоточено самое современное оборудование: интерактивные доски и песочницы, цифровая лаборатория и комплекты по робототехнике. Вложения из бюджета - более двух миллионов рублей. Занятия выглядят как игра, в которой главный экспериментатор - сам ребенок. Педагоги, многие из которых участники всероссийских проектов, - лишь направляют процесс.
Заведующая сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Мурманска Ольга Кожина: "Оторвать детей от современности невозможно, поэтому надо сделать такую среду, чтобы дети были в ней и чтобы не навредить, не сделать хуже, а чтобы среда помогала в развитии ребенка и дальнейшей адаптации к современности".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.52
Евро = 68.02
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.