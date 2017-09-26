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26.09.2017 19:05

"Беги или умри". Опасная детская забава в России принимает масштабы чумы. Как не допустить трагедии?

Андрей Зайцев.

"Беги или умри" - это не название остросюжетного произведения или фильма. Забава современных российских подростков, о которой говорят по всей стране. В Мурманской области зафиксированы случаи очень похожего поведения школьников.
Группы подростков в возрасте от 9 до 14 лет собираются у проезжей части и перебегают дорогу, стараясь это сделать максимально близко к приближающейся машине. Последствия представить себе не сложно. Более того, в других регионах страны они уже есть. Но игра продолжается. Что она даёт победителям?
Психолог центра социальной помощи семье и детям Алексей Шишелов: "Получить адреналин, самоутвердиться перед сверстниками и поднять свою собственную самооценку. С помощью таких мер".
Утверждать точно, что в Мурманской области появилась та самая игра, нельзя. Но то, что закончится она может необратимыми последствиями - очевидно. Проблема уже на контроле в государственной инспекции безопасности дорожного движения.
Инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова: "Если вы становитесь свидетелем данного происшествия, данного нарушения ПДД, необходимо сообщить в дежурную часть ДПС по телефону 127. А лучше всего взрослым принять меры, чтобы таких случаев не происходило. То есть, профилактировать".
Сделать замечание, по возможности в цивилизованной форме. Вот только сможет ли посторонний человек донести смысл своих эмоций до подростков, если это уже не получилось у родителей. Основные мотиваторы, по мнению специалистов - Интернет, проблемы общения в семье и наличие бесконтрольного свободного времени у ребёнка.
Психолог центра социальной помощи семье и детям Алексей Шишелов: "Родителям можно также посоветовать ответить для себя на 2 вопроса. Насколько у них доверительные отношения с собственным ребёнком, есть ли они вообще и как его ребёнок проводит свободное время".
Необходимо найти замену для достижения тех же целей. Спорт, творчество - реальная альтернатива. Подростковый возраст - очень сложный период. Здесь одинаково опасно и недосмотреть, и  переусердствовать. В семье нужен искренний диалог. Доверие, понимание и, конечно, любовь.
Кто сегодня придумывает те самые детские игры с недетскими последствиями? Однозначного ответа нет. Но именно от нас, взрослых, от родителей, в первую очередь, зависит, успеем ли мы сказать. Остановись, или будет поздно.



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