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26.09.2017 18:55

Безнадзорных собак законодательно запретят прикармливать. Ветеринары обеспокоены ростом численности бездомных животных

Владимир Костров.

Ветеринары обеспокоены ситуацией, которая складывается в регионе с безнадзорными животными. Специалисты апробировали новую методику подсчёта  их численности на территориях муниципальных образований. Результат - более восьми тысяч особей. Стало очевидным и то, что армию бездомных животных - в подавляющем большинстве собак - пополняют отнюдь не вчерашние домашние любимцы.
Заместитель председателя комитета по ветеринарии Мурманской области Виктория Гомерова: "У нас уже есть чёткое представление, что именно популяцию городских бездомных животных пополняют безнадзорные животные, которые размножаются и обитают на территориях промышленных предприятий и организаций".
Проблема "прикорма", как её называют ветеринары, характерна для всех населенных пунктов, где есть предприятия, особенно крупные. Сердобольность или желание руководителей обзавестись практически бесплатной охраной, может обернуться бедой. И дело не только в болезнях, опасных для человека. У собак, живущих стаей, меняется психология. Они опасны, агрессивны и непредсказуемы. Выход один - повлиять на хозяйствующие субъекты запретом на прикорм бездомных животных или обязать регистрировать их. Соответствующий законопроект обсуждается в стенах областной Думы.
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