Спортивный городок из трех новых уличных площадок открыли в Мончегорске

Илья Комлев.

Он появился на свет благодаря сразу двум грантовым программам - "Мир новых возможностей" градообразующего предприятия и областной - по поддержке местных инициатив.

Традиционная красная ленточка и показательные выступления юных спортсменов. Открыли новый спортивный городок празднично. А до этого разбираться в далеких от педагогики вопросах - какой фракции должен быть песок и как клеить каучуковвую крошку к асфальту - пришлось директору школы.

Директор школы №7 г. Мончегорска Людмила Жукова: "Мне очень хотелось, лично мне, как директору образовательного учреждения, очень хотелось, чтобы на территории нашего образовательного учреждения были созданы достойные условия, чтобы дети наши и во время уроков, и во внеурочной деятельности смогли заниматься спортом. Для того, чтобы эти занятия были еще и комфортными, чтобы эти занятия были травмобезопасными".

Не только школьникам доступна площадка. В дневные часы пользоваться ей могут все желающие. Ведь деньги на новый спортивный объект собирали, что называется, миром. Обязательное условие - софинансирование со стороны горожан - выполнить было сложнее всего.

Глава г. Мончегорска Дмитрий Староверов: "Это были даже дети, которые на каких-то общегородских мероприятиях ходили объясняли, рассказывали, зачем они ходят, зачем им нужна площадка. Но на самом деле, главное, что средства были собраны. И я надеюсь, что этот путь софинансирования в следующий раз будет более простым и понятным для людей".

Собрать с горожан нужно было около 350 тысяч рублей - всего 5 процентов от стоимости проекта. С точки зрения управленцев, проще было поискать деньги, скажем, в городской казне. Но тогда потеряли бы право на два миллиона из регионального бюджета.

Депутат Мурманской областной думы (фракция "Единая Россия") Максим Иванов: "Это такой хороший новый подход. Почему? Потому что часто мы видим, примеры, когда что-то делается. И потом отношение к реализованным проектам либо наплевательское, когда часто что-то ломают, уничтожают. Во-вторых, бывает, что что-то делается, а люди считают, что это не нужно, например".

Теперь в южном микрорайоне Мончегорска к радости ребят есть всевозможные турники и тренажеры. Созданы условия для занятия уличным спортом.

Илья Тимофеев: "Футбольное поле тоже, поиграть в футбол можно будет прийти. В кольцо покидать мячик".

И это, в том числе, один из результатов областной программы поддержки местных инициатив, которая будет продолжена в следующем году.







