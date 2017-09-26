В Мурманске состоялся рейд по проверке работы городских УК

Анастасия Ярославская.

И вновь проверки работы мурманских УК. Рейд на Свердлова-26, корпус 2 давно стоял в плане - комиссия была здесь летом. Тогда жилищникам выдали предписание. Не устроило ни содержание территории, ни состояние детской площадки. Два месяца прошло, все сроки вышли, но "воз и ныне там". Коренных изменений специалисты Ленинского округа сегодня не увидели. Дворовая территория - яма на яме. На детской площадке - камни и мусор. Со слов жителей, с утра впервые увидели во дворе плотника - пытался чинить песочницу. Вердикт - и это некачественно - гнилые доски не заметил.

Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Ленинского административного округа г. Мурманска Нина Мачина: "Не реагирует. На сегодняшний день составим административные материалы, передадим в административную комиссию для привлечения должностного лица УК к административной ответственности, так как они уже неоднократно привлекались к ответственности, то предупреждения не будет - будет однозначно административный штраф".









