Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.09.2017 18:35

В Мурманске состоялся рейд по проверке работы городских УК

Анастасия Ярославская.

И вновь проверки работы мурманских УК. Рейд на Свердлова-26, корпус 2 давно стоял в плане - комиссия была здесь летом. Тогда жилищникам выдали предписание. Не устроило ни содержание территории, ни состояние детской площадки. Два месяца прошло, все сроки вышли, но "воз и ныне там". Коренных изменений специалисты Ленинского округа сегодня не увидели. Дворовая территория - яма на яме. На детской площадке - камни и мусор. Со слов жителей, с утра впервые увидели во дворе плотника - пытался чинить песочницу. Вердикт - и это некачественно - гнилые доски не заметил.
Начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству Управления Ленинского административного округа г. Мурманска Нина Мачина: "Не реагирует. На сегодняшний день составим административные материалы, передадим в административную комиссию для привлечения должностного лица УК к административной ответственности, так как они уже неоднократно привлекались к ответственности, то предупреждения не будет - будет однозначно административный штраф".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 68.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.