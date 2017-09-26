Глава региона Марина Ковтун поздравила ведущего научного сотрудника КНЦ РАН Басю Гуревич с присвоением почётного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации»

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун поздравила ведущего научного сотрудника Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И. В. Тананаева Кольского научного центра РАН Басю Изриальевну Гуревич с присвоением почётного звания «Заслуженный строитель Российской Федерации».



Соответствующий Указ о награждении высокой государственной наградой подписал Президент России Владимир Путин. Как отмечено в документе, сотрудник КНЦ РАН удостоена награды за заслуги в области строительства, разработке и внедрении строительных технологий, многолетнюю добросовестную работу.



«Примите искренние поздравления по случаю награждения Вас государственной наградой! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов во всех делах и начинаниях», – говорится в поздравительной телеграмме губернатора Марины Ковтун.



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