Состоялось очередное заседание рабочей группы Программно-целевого совета по направлению «Устойчивый экономический рост»

Под председательством заместителя губернатора Григория Стратия состоялось очередное заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Устойчивый экономический рост». В нем приняли участие представители исполнительных органов власти, общественности и науки, депутаты Мурманской областной Думы.



На заседании были заслушаны доклады о результатах комплексного анализа достаточности предусмотренных мероприятий и мер государственного регулирования для достижения целевых значений показателей госпрограмм Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата», «Развитие транспортной системы» и о предлагаемых в них изменениях.



По итогам заседания были приняты решения принять к сведению доклады о результатах комплексного анализа и одобрить предложения по внесению изменений в государственную программу Мурманской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата» без вынесения на рассмотрение Программно-целевого совета Мурманской области.



/ Министерство экономического развития Мурманской области /



