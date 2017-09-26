Артем Дашевский.

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Его провел вице-премьер Дмитрий Козак. В центре внимания - вопросы бюджетной политики. Отдельно участники заседания обсудили возможность учёта особых природно-климатических факторов, характерных для районов Крайнего Севера. Отмечено - они приводят к повышенным по сравнению с другими регионами показателям расходов бюджета. И этот фактор необходимо учитывать.







