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26.09.2017 19:20

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Артем Дашевский.

Сегодня губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Его провел вице-премьер Дмитрий Козак. В центре внимания - вопросы бюджетной политики. Отдельно участники заседания обсудили возможность учёта особых природно-климатических факторов, характерных для районов Крайнего Севера. Отмечено - они приводят к повышенным по сравнению с другими регионами показателям расходов бюджета. И этот фактор необходимо учитывать.
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