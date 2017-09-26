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26.09.2017 16:45

"Фенология Северного Калотта". В Мурманске открылся международный семинар

Илья Комлев.

Юные северяне помогают ученым и окружающей среде. В Мурманске открылся международный семинар "Фенология Северного Калотта". Это часть российско-норвежского проекта, объединяющего учителей и школьников из Мурманской области и губернии Финнмарк. В 2002 году его инициаторам стали Кандалакшский заповедник и экологический центр Сванховд. Сегодня только в Мурманской области в нем участвуют 20 школ. А вообще, исследования охватывают большой район от норвежского города Альта до нашей Кандалакши.
Заместитель директора по научной работе заповедника "Пасвик" Наталья Поликарпова: "Поскольку прошло много лет, ребята, которые начинали в 2002, 2003 году уже выросли и стали большими, программа продолжается. Ребята все наблюдения заносят в специальные бланки. И дальше все это уходит на общий, совместный сайт. И дальше все эти данные используются даже учеными, для уточнения сроков наступления тех или иных явлений".
Каждый год, кроме обсуждения фенологических наблюдений у семинара бывает специальная тема. В этот раз - загрязнение пластиком Мирового океана. Сегодня проблему изучат в теории. А завтра отправятся на берег Кольского залива. На двух участках - в Мурманске и Минькино - участники акции соберут пластиковый мусор, оценят его объем и попытаются установить основные источники загрязнения.


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