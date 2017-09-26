Сегодня в Североморске на очередном заседании Совета депутатов состоялись выборы главы муниципального образования

Артем Дашевский.

Напомним, на этот пост профильная комиссия рекомендовала несколько кандидатов. В итоге депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру полковника полиции Владимира Евменькова. Ранее он возглавлял Управление по контролю за оборотом наркотиков. Таким образом в Североморске закончился период двухвластия. Согласно Уставу, избранный глава муниципального образования будет заниматься политическими и хозяйственными вопросами, председатель Совета депутатов - курировать законотворческую деятельностью.

Избранный глава муниципального образования ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков: "В первую очередь хотел бы поблагодарить за оказанное доверие. Я постараюсь учесть все те наказы, пожелания и вопросы, которые прозвучали. И, самое главное, что хотелось бы сказать - никаких программных речей больше не будет. Я считаю, что одна большая задача - создание комфортных условий проживания в городе Североморске - должна решаться ежедневно, кропотливо и тщательно".

Владимир Евменьков приступит к своим полномочиям уже через несколько дней. Обязательная процедура перед этим - публичное принятие присяги. Она назначена уже на ближайшую пятницу, 29 сентября.





