Начинается процедура дополнения состава общественной наблюдательной комиссии новыми членами

В соответствии с Федеральным законом от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» 25 сентября 2017 года началась процедура дополнения состава общественной наблюдательной комиссии Мурманской области.



Общественная палата Российской Федерации предлагает общественным объединениям Мурманской области принять участие в этой процедуре и в течение 60 дней направить на имя секретаря Общественной палаты Российской Федерации В.А.Фадеева соответствующее заявление и документы, предусмотренные названным Федеральным законом.



На сайте Общественной палаты Российской Федерации размещены информация о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в субъектах Российской Федерации и рекомендации по выдвижению кандидатов в члены общественных наблюдательных комиссий.



Дополнительную информацию можно получить по телефону Общественной палаты Российской Федерации: 8 (495) 221-83-63 доб. 8029.



/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /