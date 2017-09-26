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26.09.2017 15:50

Корпорация малого и среднего предпринимательства запустила информационный ресурс – бизнес-навигатор

Для оказания маркетинговой и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) АО «Корпорация «МСП» в 2016 году запустила информационный ресурс «Бизнес-навигатор малого и среднего предпринимательства».

Базовой функцией бизнес-навигатора является предоставление доступа предпринимателей в режиме «одного окна» к информации о всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки, а также о специализированных финансово-кредитных продуктах.

Система позволяет пользователям в несколько шагов проанализировать необходимые для запуска нового бизнеса условия с учетом привязки к конкретной локации, информацию о конкурентах, провести расчёт бизнес-плана и формирование примерных бизнес-планов по 90 наиболее распространенным видам массового сектора бизнеса, подбор недвижимости для ведения бизнеса и поиск сотрудников, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах поддержки, а также информацию о планах закупок крупнейших заказчиков с государственным участием, воспользоваться аналитическими материалами.

Портал предоставляет пользователям следующие сервисы:

«Бизнес-навигатор МСП»: сервис покажет, где лучше открыть бизнес, какие направления востребованы в выбранном районе, и на какую прибыль вы сможете рассчитывать. «Бизнес-навигатор МСП» поможет выбрать нишу для бизнеса и рассчитать бизнес-план, подобрать подходящее помещение и найти организации, оказывающие поддержку малому и среднему бизнесу;

«ТАСС-бизнес»: сервис поможет собрать информацию о контрагентах: оценить их финансовое состояние, посмотреть результаты проверок. С помощью «ТАСС-бизнес» можно отслеживать закупки крупнейших заказчиков и принять в них участие;

«Поток»: сервис поможет расширить бизнес: создать современный сайт, запустить его продвижение и проанализировать эффективность;

«Жизненные ситуации»: сервис поможет подобрать практичное решение вопросов с учетом последних требований законодательства и рекомендаций экспертов.

В настоящее время охват бизнес-навигатора составляет 171 город с численностью населения более 100 тыс. человек, в том числе и Мурманск.

Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на портал бизнес-навигатора и зарегистрироваться в системе, заполнив простую форму или авторизоваться через ЕСИА (учетная запись портала Государственных услуг).

/ Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области /
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