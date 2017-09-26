Министерство социального развития Мурманской области предоставило центрам социальной поддержки около 32 млн руб. на выплаты населению

Министерство социального развития Мурманской области предоставило подведомственным учреждениям – центрам социальной поддержки населения средства в размере около 32 млн руб. на социальное обеспечение и иные выплаты населению региона. Эта работа ведется в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.



Средства направлены в том числе на ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, пенсионерам, предоставление регионального материнского капитала, реализацию мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг многодетным семьям, выплату региональной социальной доплаты к пенсии.



Подробная информация о средствах, перечисленных из регионального бюджета в муниципалитеты, в режиме онлайн размещается на официальном портале правительства Мурманской области в рубрике «Открытый бюджет».



/ Министерство социального развития Мурманской области /