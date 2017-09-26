Как проходят работы по программе "Формирование комфортной городской среды" проверили в Мурманске

Анастасия Ярославская.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сегодня проверил ход работ во дворах на улице Миронова. Здесь 8 домов в этом году попали в программу по формированию комфортной городской среды. На условиях софинансирования муниципалитету выделено 80 миллионов рублей. Объем большой. Только в Ленинском округе меняют около 2 тысяч квадратных метров асфальта, не считая бортового камня и пешеходных ограждений. Детские площадки и зеленые зоны тоже в планах. Подрядчик обещает успеть, но обязан поторопиться. Тем более, вопросы есть к порядку на объекте, и к графику работ.

Блиц: "В принципе, я думаю, в любом случае - мы укладываемся. - Вы хорошо понимаете когда снег у нас выпадает? - Ну у нас снег выпадает непредсказуемо. - Предсказуемо - середина октября это можно уже прекращать фактически все работы. - Будьте любезны - наведите порядок! Я с вас не слезу - мне такой Шанхай не надо! Вчера работало у вас 2 человека, сегодня работает 6, потому что сегодня Андрей Иванович - вы знали - приезжает. 6 должно работать каждый день. Вы с Николаем Григорьевичем почитайте вместе контракт - громкой читкой!"

По контракту "время Ч" - 9 октября. От подрядчика ждут график по дням, с подтверждением всех обязательств. Андрей Сысоев напомнил, - с финансированием проблем нет, изменений в проекте не было - значит, и оправданий любой задержке тоже быть не должно. Что касается в целом программы, "первый блин" - не комом. У финальной черты - глобальные работы на Достоевского. На глазах преображается зеленая зона на озере Семеновском. Уже началась работа по очередному этапу программы. Со слов главы, счет заявок уже на десятки.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Очень часто задают вопрос: "А как будут выбираться дворовые территории по мере поступления этих документов?" Ну, с одной стороны - это экспертиза документов, которые оформлены и подготовлены для выполнения этих работ, а с другой стороны ну такое слово из старой жизни - очередь — то есть, кто первый принес документы, тот, соответственно, в первую очередь и будет рассмотрен в программе организации комфортной городской среды".



