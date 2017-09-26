Мурманская областная детско-юношеская библиотека вновь побывает у пациентов Мурманской детской городской клинической больницы

27 сентября в 10.30 в рамках проекта «Читай и выздоравливай!» сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки проведут для детей, лечащихся в стационаре Мурманской детской городской клинической больницы, театрализованные чтения книги Сакариаса Топелиуса «Сампо-Лопаренок».



Ребята совершат виртуальное путешествие по тундре, где живут саамы, и узнают о коренных северных народах, их традициях и обычаях. Дети встретятся с героями книги – Сампо-Лопаренком и злым великаном Хийси, выполнят их задания и поиграют. В конце мероприятия маленькие пациенты больницы смогут сфотографироваться на фоне сказочных декораций.





/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /





