Житель города Мурманска, обвиняемый в разбойных нападениях и двойном убийстве, осужден к 23 годам лишения свободы

Собранные следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мурманска. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем), п.«в» ч.4 ст.162, п.«в» ч.4 ст.162, и п.«в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).



Следствием и судом установлено, что 08 августа 2016 года злоумышленник, пребывая в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир по улице Крупской в городе Мурманске, в ходе конфликта с ранее знакомой ему женщиной, 1954 года рождения, со значительной силой нанес ей ножом не менее 22 ударов в область шеи, груди, спины и конечностей. Спустя несколько дней, 11 августа 2016 года, находясь в торговом павильоне, расположенном на улице Капитана Копытова в городе Мурманске, совершил нападение на продавца торгового павильона и имея при себе заранее приисканный нож со значительной силой стал наносить ей удары в область шеи, груди, спины и иных частей тела, после чего скрылся с места преступления.



Благодаря грамотно спланированной работе следователей регионального СКР и оперативников по подозрению в совершении данных преступлений задержан житель города Мурманска, 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый.



Кроме того, в ходе следствия установлено, что злоумышленник после совершения преступлений в первом случае похитил из квартиры потерпевшей ноутбук, мобильный телефон и денежные средства в размере 15 тысяч рублей, а во втором случае – две пачки сигарет и денежные средства в сумме чуть более 2900 рублей.



На стадии предварительного следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



По уголовному делу проведено белее 20 экспертиз, в том числе генетические, биологические, дактилоскопические, медико-криминалистические, ситуационные и судебно-медицинские экспертизы, допрошен большой круг свидетелей.



Приговором Мурманского областного суда мужчина осужден к 23 годам лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года и возложением определенных законом обязанностей. Приговор суда не вступил в законную силу.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/