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26.09.2017 13:40

Ситуацию с рецидивной преступностью обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве региона

Андрей Зайцев.

Ситуация с правонарушениями в области сегодня обсуждалась на межведомственной комиссии в региональном правительстве. В частности речь шла о профилактике рецидивной преступности и мерах по её предупреждению. За 8 месяцев этого года в области зарегистрировано порядка 3000 преступлений лицами, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. Это 61% от всех правонарушений. Основных причин две. Нежелание бывших осуждённых вести социальный образ жизни. И недостаточно отлаженная система реабилитации таких граждан в обществе. Проведённые оперативно-профилактические мероприятия выявили более 500 лиц ранее судимых и не поставленных на учёт. Но при этом статистика имеет тенденцию к снижению.
Врио начальника отела УМВД России по Мурманской области Евгений Бзюк: "В текущем году снижение рецидивной преступности составило порядка 20%. То есть - 3000 преступлений. Снижение идёт как общей преступности - ранее судимых, так и квалифицированных тяжких преступлений. Наиболее остро проблема рецидивной преступности стоит в Мончегорске, Ковдорском и Терском районах. В связи с чем органами внутренних дел так же принимаются соответствующие меры реагирования".


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