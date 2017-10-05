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05.10.2017 10:00

5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги и ветераны образования!

Поздравляем вас с Днем учителя!
Роль наставника в жизни любого человека не менее важна, чем роль родителей. Впервые переступающий порог школы ребёнок – практически «чистый лист», и во многом именно от педагога зависит, насколько запечатлеет он в своём сознании разумное, доброе, вечное. А значит – и как сложится его судьба.

Первое и главное, чему учит настоящий педагог, – самостоятельному мышлению. Какой угодно багаж знаний будет бесполезен без навыка анализировать и рассуждать, исследовать и сопоставлять. Только человек думающий способен стать подлинной личностью, профессионалом и гражданином.

Блестящие успехи юных северян в учёбе, творчестве, спорте, научной и производственной работе – лучшее подтверждение высокого уровня педагогической школы Заполярья, таланта и безграничного трудолюбия наших педагогов.

Дорогие друзья! Не раз было сказано, что главное сокровище Кольской земли – это люди, и в создании бесценного человеческого капитала Заполярья велика ваша заслуга. Низкий вам поклон за ваше огромное сердце, за мудрость и терпение, за любовь к профессии и к детям!

От всей души желаем вам здоровья, счастья, неиссякаемых сил и успехов в вашем святом труде!

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                    Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                         Алексей Маяков
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