28 сентября – День работника атомной промышленности

Уважаемые атомщики и ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника атомной промышленности!

Создать и успешно развивать атомную промышленность способно только по-настоящему сильное, независимое государство. Одна из самых сложных и наукоёмких отраслей требует огромных усилий и затрат, однако все они в результате окупаются сторицей. Приручённый атом – гордость России, важнейший фактор её стабильности, суверенитета и могущества.



Мурманская область – поистине уникальный «атомный» регион. Большая часть электроэнергии в крае вырабатывается Кольской АЭС. Базирующийся в Мурманске атомный ледокольный флот обеспечивает России мировое первенство в освоении Арктики. Подводные лодки Северного флота с ядерным оружием на борту берегут покой страны и поддерживают баланс сил на планете.



Могучая сила атома требует к себе почтения. Помимо высочайшего уровня профессионализма, от любого атомщика требуется абсолютная ответственность и практически военная дисциплина. В этой отрасли не бывает случайных людей, и наше уважение к профессии атомщика всегда смешано с искренним восхищением.



Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд, дарящий нам тепло и свет, предприятиям – энергию для производства, а России – силу и славу! Успехов вам, здоровья, счастья и безопасной работы!







Губернатор Мурманской области Марина Ковтун



Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой



Главный федеральный инспектор

по Мурманской области Алексей Маяков



