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28.09.2017 10:00

28 сентября – День работника атомной промышленности

Уважаемые атомщики и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работника атомной промышленности!
Создать и успешно развивать атомную промышленность способно только по-настоящему сильное, независимое государство. Одна из самых сложных и наукоёмких отраслей требует огромных усилий и затрат, однако все они в результате окупаются сторицей. Приручённый атом – гордость России, важнейший фактор её стабильности, суверенитета и могущества.

Мурманская область – поистине уникальный «атомный» регион. Большая часть электроэнергии в крае вырабатывается Кольской АЭС. Базирующийся в Мурманске атомный ледокольный флот обеспечивает России мировое первенство в освоении Арктики. Подводные лодки Северного флота с ядерным оружием на борту берегут покой страны и поддерживают баланс сил на планете.

Могучая сила атома требует к себе почтения. Помимо высочайшего уровня профессионализма, от любого атомщика требуется абсолютная ответственность и практически военная дисциплина. В этой отрасли не бывает случайных людей, и наше уважение к профессии атомщика всегда смешано с искренним восхищением.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд, дарящий нам тепло и свет, предприятиям – энергию для производства, а России – силу и славу! Успехов вам, здоровья, счастья и безопасной работы!

 

Губернатор Мурманской области                                                         Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы                                     Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор
по Мурманской области                                                                          Алексей Маяков

 
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