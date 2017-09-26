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26.09.2017 13:50

"Юные исследователи - будущее Севера". Ежегодная городская выставка-конференция стартовала в Мурманске

Анастасия Ярославская.

В Мурманске сегодня дан старт очередной выставке-конференции "Юные исследователи - будущее Севера". На базе политехнического лицея, где с этого года действует муниципальный Центр инженерных компетенций, она будет проходить до пятницы - тогда же подведение итогов. 160 исследовательских работ. 22 предметные секции - самая многочисленная - "Технические устройства и проекты". Победители и призеры получат путевку на региональный Форум Северо-Запада.
Методист мурманского информационно-методического Центра работников образования Яна Мишина: "У нас много талантливой молодежи. Город Мурманск традиционно гордится нашими лучшими ребятами и лучшими работами. Задача максимум - развить ребенка, прежде всего, предоставить ему возможность для того, чтобы он понял дальнейший свой жизненный, профессиональный путь.
Добавим, что два мурманских лицея - второй и политехнический, по итогам прошлого года вошли в число 500 лучших школ России, а наши школьники в последние годы - одерживают одну победу за другой на региональных, федеральных и международных площадках. Организаторы нынешней конференции рассчитывают, что юные исследователи заданную планку сделают еще выше. И в "Будущее Севера" будут вписаны новые имена.


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