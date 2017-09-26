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26.09.2017 17:00

В Апатитах задержанный за мелкое хищение гражданин, разыскивался полицией за совершение кражи ювелирных изделий

В минувшие выходные сотрудники Отдела вневедомственной охраны по городу Апатиты, находящиеся на маршруте патрулирования, получили указание проследовать к одному из магазинов города, в котором сработала тревожная сигнализация. К прибывшим на место сотрудникам Росгвардии обратились работники магазина и указали на гражданина, который накануне похитил с прилавка бутылку водки.
 При установлении личности подозреваемого в краже, оказалось, что гражданин 1976 года рождения разыскивается сотрудниками полиции за совершение хищения из квартиры местной жительницы ювелирных изделий на сумму более 120 000 рублей.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.


/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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