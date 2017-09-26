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26.09.2017 12:40

Отряд кораблей и судов Северного флота приступил к проходу ледовоопасных районов в сопровождении атомного ледокола «Вайгач»

Сегодня утром североморцы встретились с атомным ледоколом «Вайгач» и в его сопровождении начали движение к восточной части пролива Вилькицкого.
По данным воздушной разведки и гидрометеорологических наблюдений ледовая обстановка по маршруту перехода кораблей и судов Северного флота благоприятная. Тем не менее, в проливной зоне встречаются скопления льда, представляющие угрозу навигационной безопасности при плавании кораблей.
Отряд Северного флота осуществит проводку за ледоколом до пролива Матисена в Карском море, после чего корабли и суда продолжат движение дальше в западном направлении.
Шестой арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. Североморцы приняли участие в ряде учений в арктической зоне, на Таймыре у городов Дудинка и Норильск, на мысе Челюскин и в районе Новосибирских островов. В настоящее время в состав отряда входят большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164.

/Пресс-служба Северного флота/
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