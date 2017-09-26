Доступность мест в детских садах и уровень дошкольного образования. Заполярье присоединится к федеральной акции "Всероссийский день приёма родителей"

Владимир Костров.

Мурманская область присоединится к федеральной акции "Всероссийский день приёма родителей". Мероприятие пройдёт 2 октября на базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия". Записаться на встречу со специалистами или задать свой вопрос можно заранее. Задача - оценить уровень дошкольного образования, выявить общие и системные проблемы, разработать тактику и стратегию их решения. Тем более, что учебные расходы, от которых напрямую зависит качество, финансируются из областного бюджета.

Заместитель начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат: "Например, только в 17-м году на учебные расходы в детских садах направлено из областного бюджета более 100 млн. рублей. И вы понимаете прекрасно, что это достаточно крупное, большое финансирование, которое позволяет создать образовательную среду для дошкольников и обеспечить комфортные условия их пребывания в детском саду".

Сегодня в регионе 236 дошкольных образовательных учреждений. Их посещают почти 46 тысяч маленьких северян. С 2014 года область решила проблему доступности мест в детских садах для возрастной группы от 3-х до 7-ми лет. Сейчас в этой категории очередей нет. Но существуют другие актуальные для родителей вопросы.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "В частности: возможность смены детского сада в связи с переездом, насколько у нас в детских садах соблюдаются нормативы и ГОСТы, которые периодически меняются. Поэтому в 13 часов мы приглашаем всех желающих задать вопросы, ожидаем в нашей региональной общественной приёмной".