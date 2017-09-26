Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.09.2017 12:10

Доступность мест в детских садах и уровень дошкольного образования. Заполярье присоединится к федеральной акции "Всероссийский день приёма родителей"

Владимир Костров.

Мурманская область присоединится к федеральной акции "Всероссийский день приёма родителей". Мероприятие пройдёт 2 октября на базе региональной общественной приемной партии "Единая Россия". Записаться на встречу со специалистами или задать свой вопрос можно заранее. Задача - оценить уровень дошкольного образования, выявить общие и системные проблемы, разработать тактику и стратегию их решения. Тем более, что учебные расходы, от которых напрямую зависит качество, финансируются из областного бюджета.

Заместитель начальника отдела общего, дополнительного образования и воспитания Министерства образования и науки Мурманской области Ирина Шухат: "Например, только в 17-м году на учебные расходы в детских садах направлено из областного бюджета более 100 млн. рублей. И вы понимаете прекрасно, что это достаточно крупное, большое финансирование, которое позволяет создать образовательную среду для дошкольников и обеспечить комфортные условия их пребывания в детском саду".
Сегодня в регионе 236 дошкольных образовательных учреждений. Их посещают почти 46 тысяч маленьких северян. С 2014 года область решила проблему доступности мест в детских садах для возрастной группы от 3-х до 7-ми лет. Сейчас в этой категории очередей нет. Но существуют другие актуальные для родителей вопросы.

Руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "В частности: возможность смены детского сада в связи с переездом, насколько у нас в детских садах соблюдаются нормативы и ГОСТы, которые периодически меняются. Поэтому в 13 часов мы приглашаем всех желающих задать вопросы, ожидаем в нашей региональной общественной приёмной".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 68.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.