Как избежать конфликта и найти выход из самой сложной ситуации. "Неделя перемен" - в Мурманске

Анастасия Русинова.

"Неделя перемен" в Мурманске. Гимназия №3 стала одним из участников общероссийского проекта, который запустил немецкий культурный центр Гёте - институт в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие проходит в 8 городах России. За пять дней ребята вместе с педагогами и социальными тренерами, должны были изменить в лучшую сторону свою школу, себя и свои отношения со сверстниками.

Учитель иностранных языков гимназии №3. (г. Мурманск) Марина Мацуева: "Наши ученики десятиклассники были освобождены от уроков, но это не значит, что они ничего не делали, они много работали, они получали опыт проектной деятельности. Они свой проект сначала придумывали, разрабатывали, а потом реализовывали, они прошли всю цепочку от идеи до реализации".

Работа шла по 4 направлениям. Одни занимались дизайном школьного коридора. Сами разрабатывали эскиз, проводили голосование, подбирали материалы. В итоге появилась релакс-зона с мягкими креслами. Другие - благодаря занятиям с инструктором, увидели, как преображает жизнь танец. А участники форум-театра, показали на сцене, как избежать конфликта и найти выход из самой сложной ситуации. Причем все решения "Недели перемен" принимали сами школьники.

Куратор проекта "Неделя перемен" (г. Санкт-Петербург) Юлия Поцелуева: "И главное - чтобы инициатива шла от самих ребят. И здесь - в мурманской гимназии. Мне кажется, это получилось на 100 %, потому что ребята очень сильно включились, они были очень мотивированы, и все идеи шли от них - они сами искали краски, сами добывали материалы".