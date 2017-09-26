Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
26.09.2017 11:50

Просроченные продукты, нарушения товарного соседства. "Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска

Анастасия Русинова.

По многочисленным жалобам покупателей "Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска. В центре внимания - правила хранения и заморозки продукции, соблюдение принципа товарного соседства, срок годности. Оказалось, что на прилавках очень много просроченных продуктов, причем в самых разных категориях. Выявленные нарушения в письменном виде поступят к руководству магазина.
Председатель регионального объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин: "Ставлю оценку - полный неуд по данному магазину. Видели - обнаружили большое количество просрочки, она разноплановая. Как только зашли, увидели, что за прилавком идет несоблюдение санитарных норм, работники без перчаток, без головных уборов".
Большие претензии у проверяющих к соблюдению пожарной безопасности. Запасной выход заставлен холодильным оборудованием, огнетушители подлежат замене. Нарушений правил торговли много. Первый вывод контролеров - плохая организация всей работы магазина. Не хватает сотрудников, только в этот день не вышло трое, остальные физически не могут справиться.

Член региональной мониторинговой группы проекта " Честная цена", депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "А уж такие мелочи, на которые мы в других магазинах обращаем внимание, вроде того, что должны быть такие бирочки, и мелочи не мелочи - пожарная безопасность. По этим направлениям вообще нужно работать с нуля. Поэтому если бы можно было поставить оценку по пятибальной системе - тройка с минусом. Обязательно придем сюда еще".
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Наши вакансии
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.57
Евро = 68.56
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.