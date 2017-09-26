Просроченные продукты, нарушения товарного соседства. "Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска

Анастасия Русинова.

По многочисленным жалобам покупателей "Народный контроль" проверил магазин одной из торговых сетей Мурманска. В центре внимания - правила хранения и заморозки продукции, соблюдение принципа товарного соседства, срок годности. Оказалось, что на прилавках очень много просроченных продуктов, причем в самых разных категориях. Выявленные нарушения в письменном виде поступят к руководству магазина.

Председатель регионального объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин: "Ставлю оценку - полный неуд по данному магазину. Видели - обнаружили большое количество просрочки, она разноплановая. Как только зашли, увидели, что за прилавком идет несоблюдение санитарных норм, работники без перчаток, без головных уборов".

Большие претензии у проверяющих к соблюдению пожарной безопасности. Запасной выход заставлен холодильным оборудованием, огнетушители подлежат замене. Нарушений правил торговли много. Первый вывод контролеров - плохая организация всей работы магазина. Не хватает сотрудников, только в этот день не вышло трое, остальные физически не могут справиться.

Член региональной мониторинговой группы проекта " Честная цена", депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Юрий Шадрин: "А уж такие мелочи, на которые мы в других магазинах обращаем внимание, вроде того, что должны быть такие бирочки, и мелочи не мелочи - пожарная безопасность. По этим направлениям вообще нужно работать с нуля. Поэтому если бы можно было поставить оценку по пятибальной системе - тройка с минусом. Обязательно придем сюда еще".