Житель города металлургов признан виновным в убийстве

Алексей Котович.

Собранные следственным отделом по Мончегорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. По версии следствия, в феврале 2016-го преступник находясь в состоянии алкогольного опьянения избил знакомого, который от полученных травм скончался.

Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Желая скрыть совершенное преступление, обвиняемый вынес тело погибшего на улицу. Спрятав его на прилегающей к дому территории, прикрыв строительно-бытовым мусором. Останки потерпевшего обнаружены в сентябре 2016 года".