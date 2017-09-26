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26.09.2017 11:40

Житель города металлургов признан виновным в убийстве

Алексей Котович.

Собранные следственным отделом по Мончегорску доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. По версии следствия, в феврале 2016-го преступник находясь в состоянии алкогольного опьянения избил знакомого, который от полученных травм скончался.
Старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Ксения Кошелюк: "Желая скрыть совершенное преступление, обвиняемый вынес тело погибшего на улицу. Спрятав его на прилегающей к дому территории, прикрыв строительно-бытовым мусором. Останки потерпевшего обнаружены в сентябре 2016 года".
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