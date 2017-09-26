В столице Заполярья проходит благотворительная акция "Миллион мелочью"

Алексей Котович.

"Миллион мелочью". В Мурманске проходит благотворительная акция по сбору средств для маленькой Маши Пазыч. У девочки врожденный недуг. Прогнозы неутешительные. Малышка стойко перенесла 9 операций. Сегодня может самостоятельно сидеть и одеваться. Но продолжать лечение нужно в немецкой клинике. Напомним, это не первая акция по сбору денег мелочью в Мурманской области. В прошлый раз северяне собрали порядка 230 тысяч.

Волонтер Юлия Иванова: "Мы предлагаем людям сдать мелочь, которая у них накопилась дома - в коробочках, кубышечках в плошечках, баночках, потому, что вроде как это деньги - не выбросишь, а деть их некуда. И вот она лежит мертвым грузом, а на самом деле даже 1 копейка может помочь ребенку".